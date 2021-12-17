Декілька тисяч доларів на місяць: як заробляють українці на міжнародному ринку фрілансу

З початку літа 2020 року до початку осені 2021 року доходи фрілансерів зросли на 20%. IT-компаній – майже на 30%. Тільки за липень-вересень 2021 року вони заробили в середньому 100 тисяч гривень, а IT-компанії – майже 120 тисяч.





Найвищі доходи спостерігалися у третьому кварталі 2021 року у онлайн-продавців – у середньому 265 тисяч гривень, а також стрімери – 156 тисяч гривень. Про це повідомляє Мінфін з посиланням на дані Payoneer.

Які прибутки в українців

За 2021 рік середній дохід найбільше виріс у власників житла, які здають його в оренду туристам – аж на 85%. Лише з липня до вересня вони заробили близько 53 тисяч гривень. Зазначимо, що кількість орендодавців виросла на 25%. Це не дивно, адже в зв’язку з коронавірусними обмеженнями у всьому світі, українці частіше відпочивають в Україні, тому попит на короткострокову оренду досить високий.

Крім того, у середньому на 55% зросли прибутки креаторів. Якщо у третьому кварталі 2020 року вони заробили близько 1000 доларів, то цього року – 1570 доларів. Також на третину зріс середній прибуток українських IT-компаній. За третій квартал 2021 року вони заробили близько 4 500 доларів.

У третьому кварталі 2021 року відзначається зростання доходів фрілансерів на 20% порівняно з аналогічним періодом 2020 року. З червня по вересень вони в середньому отримали по 3 700 доларів.

Також відзначається зростання доходів фотографів, які працюють на стоках. У третьому кварталі 2021 року вони заробили близько 1300 доларів. Але найвищий дохід відзначається в онлайн-продавців, які працюють на міжнародних торгових майданчиках та у стрімерів. Їхній середній дохід склав 9 860 доларів і 5800 доларів за три місяці відповідно.

Зазначимо, що такий вид заробітку є більш сприятливим для економіки, ніж виїзд українських громадян за кордон. Причина в тому, що гроші залишаються в Україні, а податки потрапляють до державного та місцевого бюджетів за умови сплати податків.