Несколько тысяч долларов в месяц: как зарабатывают украинцы на международном рынке фриланса

С начала лета 2020 до начала осени 2021 года доходы фрилансеров выросли на 20%. IT-компаний – почти на 30%. Лишь за лето 2021 года они заработали в среднем 100 тысяч гривен, а IT-компании – почти по 120 тысяч.





Самые высокие доходы наблюдались в третьем квартале 2021 в онлайн-продавцов – в среднем 265 тысяч гривен, а также стримеры – 156 тысяч гривен. Об этом сообщает Минфин с отсылкой на данные Payoneer.

Какие доходы в украинцев

В среднем за 2021 год наиболее существенно доходы выросли у собственников жилья, которые сдают его в аренду туристам. В среднем они зарабатывают на 85% больше. Лишь с июля по сентябрь они заработали около 53 тысячи гривен. Отметим, что число арендодателей увеличилось на 25%. А с учетом коронавирусных ограничений люди активнее путешествуют по Украине, а значит спрос на краткосрочную аренду жилья на достаточно высоком уровне.

Кроме того, в среднем на 55% выросли доходы креаторов. Если за третий квартал 2020 они получили около 1000 долларов, то в этом году – аж 1570 долларов. Также на треть вырос средний доход украинских IT-компаний. За третий квартал 2021 они заработали около 4 500 долларов.

В третьем квартале 2021 отмечается рост доходов фрилансеров на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020. С июня по сентябрь они в среднем получили по 3 700 долларов.

Также отмечается рост доходов фотографов, работающих на стоках. В третьем квартале 2021 года они заработали около 1300 долларов. Но самый высокий доход отмечается в онлайн-продавцов, которые работают на международных торговых площадках и стримеры. Их средний доход составил 9 860 долларов и 5800 долларов за три месяца соответственно.

Отметим, что такой вид заработка более благоприятный для экономики, чем выезд украинских граждан за границу. Причина в том, что деньги остаются в Украине, а налоги попадают в государственный и местный бюджеты, при условии оплаты налогов.