Как увеличить пенсию? Лазейка есть, если знать определенные юридические тонкости

В Украине очень многие пенсионеры работают даже после достижения 60-летнего возраста. По состоянию на 2021 год – это минимум 11% от общего количества. Работающие официально и продолжающие уплачивать взносы в страховой фонд могут рассчитывать в дальнейшем на перерасчет выплат. И как следствие получать больше.





Но что делать, если, например, не удается доработать несколько месяцев до, к примеру, 30 лет стажа. По каким-то причинам приходится увольняться. Эксперты рассказали, стоит ли “докупать” стаж, если вам не хватает его совсем немного.

Не спешите докупать недостающие месяцы

Эксперты заявляют, что есть другой способ “собрать” стаж которого не хватает. Следует проанализировать записи в трудовой книжке начиная с 1 января 2004 года. Возможно, за этот период было так, что вы работали не полный месяц. За эти дни можно внести минимальные страховые взносы и сделать неполный месяц – полным.

После того, как человек получит полный стаж, ему сразу же пересчитают пенсию, независимо от того, когда произошел последний перерасчет. Таким образом, можно увеличить себе выплаты на несколько сотен гривен.

Вскоре стажа многим не хватит

Ну и к слову о стаже, и его нехватке. В Украине будет постепенно вступать в силу новая Пенсионная реформа. А согласно ей минимальный стаж ежегодно должен увеличиваться на 1 год, и так до 2028 года включительно. К примеру, если сейчас можно выйти на пенсию в 60 лет, имея 30 лет стажа, то в следующем году требование вырастет до 31 года. Затем потребуют 32 года стажа, и остановиться должны на отметке 35 лет.

Эксперты уже подсчитали, что минимум 35% пенсионеров не смогут выйти на пенсию в 60, как изначально планировали. Людям придется или “докупать” 1 год, что очень не дешево. Или выходить на заслуженный отдых в 63-65 года.