Як збільшити собі пенсію? Лазівка є, якщо знати певні юридичні тонкощі

В Україні дуже багато пенсіонерів працюють навіть після досягнення 60-річного віку. Станом на 2021 рік — це мінімум 11% від загальної кількості. Ті, хто працює офіційно та продовжує сплачувати внески у страховий фонд можуть розраховувати у подальшому на перерахунок виплат. І як наслідок — отримувати більше.





Але що робити, якщо наприклад не вдається допрацювати кілька місяців до, приміром, 30 років стажу. З якихось причин доводиться звільнятися. Експерти розповіли, чи варто “докуповувати” стаж якщо вам не вистачає його зовсім трішки.

Не спішіть докуповувати місяці, яких не вистачає

Експерти заявляють, що є інший спосіб “назбирати” стаж якого не вистачає. Потрібно проаналізувати записи в трудовій книжці починаючи з 1 січня 2004 року. Можливо за цей період було так, що ви працювали не повний місяць. За ці дні можна внести мінімальні страхові внески і зробити неповний місяць — повним.

Після того, як особа отримає повний стаж, їй одразу ж перерахують пенсію, незалежно від того, коли відбувся останній перерахунок. Таким чином можна збільшити собі виплати на кілька сотень гривень.

Незабаром стажу багатьом не вистачатиме

Ну і до слова про стаж, та його нестачу. В Україні поступово вступатиме в дію нова Пенсійна реформа. А згідно з нею, мінімальний стаж щороку має збільшуватися на 1 рік, і так до 2028 року включно. Приміром, якщо зараз можна вийти на пенсію в 60 років маючи 30 років стажу, то у наступному році вимога виросте до 31 року. Потім вимагатимуть 32 роки стажу, і зупинитися мали б на позначці 35 років.

Експерти вже підрахували, що мінімум 35% пенсіонерів не зможуть вийти на пенсію у 60, так як планували. Людям доведеться або “докуповувати” 1 рік, що дуже не дешево. Або виходити на заслужений відпочинок у 63-65 р.