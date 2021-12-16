Пенсіонери житимуть значно краще: в Мінсоцполітики поділилися грандіозними планами на 2022 рік

Українські пенсіонери одні з найбідніших у Європі. Соціальна система у нас працює відверто погано. Прожитковий мінімум в країні, станом на грудень 2021 року становить 3723 гривні, тоді як тисячі українських пенсіонерів отримують щомісяця по 1876 грн. Цих грошей багатьом не вистачить навіть на оплату комунальних послуг.





Нинішня влада активно мізкує над тим, як можна покращити життя пенсіонерам. Здається у Міністерстві соціальної політики є план і його готуються реалізувати вже у 2022 році.

Українці отримуватимуть не менше 4500 гривень

Подібні виплати анонсуються для громадян, які зараз отримують пенсії середнього розміру. Середня пенсія по Україні становить приблизно 3900 грн. У 2022 році завдяки цілому ряду реформ та перерахунків вона мала б підвищитись до 4500 грн. Мінімальна пенсія зараз становить 1870 грн., а в 2022 році перевищить нарешті позначку у 2000 грн.

Загалом, покращитись життя мало б і у пенсіонерів, які старше 70 років. В уряді зауважують, що ця категорія громадян не повинна отримувати менше ніж 4000 грн. Для того, щоб це реалізувати, на наступний рік заплановано більше 10 перерахунків. Вони стосуватимуться абсолютно різних категорій населення. В цей список потрапили навіть ті посади, які раніше не підпадали під індексацію — вчені, військові, журналісти. Щоб реалізувати задумане, в бюджет вже було закладено 531 мільярд гривень. Сюди вже врахували всі перерахунки та доплати, тож потім не виникне жодних сюрпризів, мовляв доплата переноситься через брак коштів.

Зовсім скоро у тестовому режимі запрацює добровільна накопичувальна система

Також в Мінсоцполітики заявили, що незабаром у тестовому режимі запрацює добровільна накопичувальна система. Українці зможуть самостійно відкладати на пенсію. В першу чергу це стосується тих, хто працює не офіційно, або тих хто розраховує лише на мінімальну виплату, а хоче мати більше.