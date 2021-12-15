Известный ларинголог отметил, что боль в горле может являться признаком онкологии

Как часто у нас болит горло? В сезон ОРВИ – очень часто. Банальные вирусные заболевания, ангина, простуда или просто несвоевременно выпитый холодный напиток. Иногда боль проходит через несколько дней, она может облегчаться разнообразными аэрозолями и леденцами. А еще, мы почти никогда не беспокоимся если болит горло. Мол это едва ли не самый простой из всех симптомов. Больше тревоги у нас вызывает сильный кашель или высокая температура.





И зря, так – считает известный в мире ларинголог Омид Мехдизаде. Медик заявил, что боль в горле может свидетельствовать о первых симптомах онкологии. От рака горла ежегодно умирает более 4000 человек. Как распознать тревожный симптом, чтобы вовремя обратиться к врачу?

Обычно такая боль возникает при отсутствии других симптомов ОРВИ

Больше всего должна настораживать внезапная боль в горле, которая не облегчается никаким лекарством и не проходит длительный период времени, а других признаков ОРВИ нет. Она может притупляться, но не исчезать совсем. Это первый признак того, что нужно немедленно проконсультироваться со специалистами. Другие симптомы, которые тоже нельзя игнорировать – длительная охриплость.

Горло при этом может не болеть, но охриплость не минует. Более того, она будет сопровождаться определенным сдавливанием в горле. Вам будто что-то будет мешать глотать. Чувство, будто в горле что-то застряло. При этом людям обычно становится тяжело дышать, появляется одышка, а впоследствии постоянное покашливание.

Проконсультироваться с врачом нужно в любом случае

Иногда боль в горле действительно может быть вызвана вирусной инфекцией, иногда подобные симптомы могут наблюдаться у курильщиков, которые выкурили слишком тяжелые для себя сигареты. Подобная симптоматика может быть и при коронавирусе. В любом случае – не паниковать. Консультация грамотного врача и никакого самолечения – залог здоровья.