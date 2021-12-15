Стало відомо, які три продукти рекордно подорожчають перед Новим роком

Новий рік — це свято коли українці не люблять обмежувати себе в їжі. В цей день на столі обов’язково мають бути улюблені смаколики. Як мінімум салат олів’є, як максимум бутерброди з ікрою або лососем. Тут вже все залежить від ваших особистих вподобань, ну і звісно ж від бюджету.





Про бюджет треба подбати заздалегідь. Експерти вже назвали три продукти, вартість яких перед Новим роком — вражатиме. Дещо з цього переліку можна купити заздалегідь.

Зелений горошок, курятина, сир — подорожчають дуже суттєво

Експерти помітили таку тенденцію, що перед Новим роком і святами найбільше дорожчає те, на що є найбільший попит. Відтак, якщо зараз банка зеленого консервованого горошку коштує приблизно 20-30 грн., то ближче до свят дешевше аніж 35-40 навряд чи знайдете. Також, українці дуже полюбляють курятину. Її купують, як інгредієнт до багатьох святкових салатів, до бульйону та інших страв. Отож, курятина теж буде значно дорожчати. Ціна за кілограм курячого філе перестрибне позначку у 130 грн./кг, тоді як зараз в деяких торгових мережах можна знайти по 100-110 грн. за кілограм.

Далі в черзі на подорожчання — твердий сир. Ще один невід’ємний атрибут святкового столу. Експерти заявляють, що любителям сиру доведеться розщедритися. Найдешевший коштуватиме від 276 грн./кг. Загалом подорожчання продуктів відбудеться на 4-8%. Очікується, що також подорожчають яйця, молочні продукти, зелень та свіжі овочі.

Дещо краще купити завчасно

Щоб свята не сильно вдарили по кишені експерти закликають купувати продукти “порціями”, і завчасно. Відтак вже можна купити алкоголь. Він теж перед святами суттєво підніметься в ціні. Можна купити різноманітні консерви, наприклад тунець. Бакалію — кукурудзу, горошок. Постоять до свят і консервовані маслини або грибочки.