Стало известно, сколько стоит квартира в Варшаве: по карману не всем заробитчанам

Расскажем, сколько стоят разные квартиры в Варшаве. Мы проанализировали сервисы с купли/продажи объектов недвижимости, чтобы сформировать средние цены.





Многие украинцы, особенно работающие за границей, часто думают о переезде на ПМЖ. Но для комфортной жизни, понадобится собственное жилье. Часто выбор падает на Польшу, так как в соседней стране живут и работают свыше миллиона украинцев.

Мы просмотрели данные с популярного сайта OLX, чтобы узнать актуальную стоимость первичного жилья в Варшаве.

Однокомнатные квартиры

Стоимость однушки в новостройке стартует от 70 тысяч долларов. Это почти 300 тысяч злотых. Самую дорогую однокомнатную квартиру в Варшаве предлагают за 100 тысяч долларов или 400 тысяч злотых.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет в районе 80 тысяч долларов.

Двухкомнатные квартиры

Выбрать двухкомнатную квартиру проще, ведь выбор гораздо больший. Цена начинается от 90 тысяч долларов и достигает 150 тысяч долларов в элитных жилых комплексах.

Получается, что средняя цена двухкомнатной квартиры составит 130 тысяч долларов или 500 тысяч злотых. На окончательную стоимость влияет расположение жилого комплекса, где продается недвижимость.

Трехкомнатные квартиры

Стоимость квадратного метра в большой квартире ниже, чем в однокомнатной. Купить трехкомнатную квартиру на окраине Варшавы можно примерно за 120 тысяч долларов.

Средняя стоимость представлена в достаточно широких рамках – от 135 до 170 тысяч долларов. Самые дорогие объявление стартуют от 200 тысяч долларов и достигают 275 тысяч долларов ( в перерасчете в злотые – 1 миллион 129 тысяч).

Сколько стоит квартира в Киеве

Для сравнения мы поинтересовались в президента Ассоциации специалистов с недвижимости Украины Юрия Пита ситуацией с ценами на недвижимость в Украине, точнее, в Киеве.

По его словам, сейчас стоимость первичной недвижимости снизилась примерно на треть. Снижение стоимости происходит на фоне снижения покупательной способности граждан.

На протяжении 2020-2021 года стоимость жилья в новостройках выросла примерно на 35%, а число сделок увеличилось на четверть. Сейчас рынок лишен платежеспособного контингента, отсюда и снижение стоимости.