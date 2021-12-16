Відомий ларинголог зауважив, що біль у горлі може бути ознакою онкології

Як часто нас болить горло? В сезон ГРВІ — дуже часто. Банальні вірусні захворювання, ангіна, простуда, чи просто невчасно випитий холодний напій. Інколи біль проходить через кілька днів, вона може полегшуватися різноманітними аерозолями та льодяниками. А ще, ми майже ніколи не хвилюємось якщо болить горло. Мовляв це чи не найпростіший з усіх симптомів. Більше тривоги у нас викликає сильний кашель, чи висока температура.





І даремно, так – вважає відомий у світі ларинголог Омід Мехдізаде. Медик заявив, що біль у горлі може свідчити про перші симптоми онкології. Зауважимо, що від раку горла щороку помирає понад 4000 людей. То як розпізнати тривожний симптом, щоб вчасно звернутися до лікаря?

Зазвичай така біль виникає при відсутності інших симптом ГРВІ

Найбільше має насторожувати раптова біль у горлі, яка не полегшується жодними ліками та не проходить тривалий період часу, а інших ознак ГРВІ немає. Вона може притуплюватися, але не щезати зовсім. Це перша ознака того, що потрібно негайно проконсультуватися з спеціалістами. Інші симптоми, які теж не можна ігнорувати — тривала захриплість.

Горло при цьому може не боліти, але захриплість не минатиме. Ба більше, вона супроводжуватиметься певним здавленням в горлі. Вам наче щось заважатиме ковтати. Відчуття, ніби у горлі щось застрягло. При цьому людям зазвичай стає важко дихати, з’являється задишка, а згодом постійне покашлювання.

Проконсультуватися з лікарем треба у будь-якому випадку

Інколи біль у горлі дійсно може бути викликана вірусною інфекцією, інколи подібні симптоми можуть спостерігатися у курців, які викурили заважкі для себе сигарети. Подібна симптоматика може бути й при коронавірусі. В будь-якому випадку — не панікувати. Консультація грамотного лікаря і ніякого самолікування — запорука здоров’я.