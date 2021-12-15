Украинцев обяжут привязать SIM-карты к паспортам: когда и зачем

Комитет по цифровизации ВР Украины работает над законопроектом, который вынудит украинцев привязывать SIM-карты к паспортам. Речь идет о номерах телефонов, к которым привязаны банковские карты. Таким образом власти пытаются защитить граждан от мошенников, которые мошенническим путем «захватывают» чужие SIM-карты, чтобы получить доступ к банковским приложениям.





Сейчас некоторые мобильные операторы предоставляют услугу с восстановления утраченной SIM-карты. Для этого нужно назвать несколько номеров, на которые вы часто звонили. Мошенники регулярно звонят с нескольких номеров и сбрасывают вызовы, чтобы потом захватить чужой номер.

После этого мошенники заходят в мобильный банкинг, восстанавливают пароль и получают доступ к вашим картам. Затем они перечисляют все средства на свои карты.

Чтобы не стать жертвой мошенников, можно обратиться в отделение мобильного оператора с заявлением о регистрации вашей сим-карты и ее привязке к паспорту. В таком случае переоформить ее можно только при условии предоставления удостоверения личности.

По словам народного депутата Александра Федиенка, мобильный номер, который используется для операций с финансами и получения цифровых услуг, в том числе электронно-цифровой подписи, должен быть хорошо защищен. Только так можно уменьшить количество мошеннических схем.

Такая идея далеко не новая. Внедрить регистрацию номера телефона хотели еще 7 лет назад. Но тогда идею назвали диктаторским законом. Позже попытки реализовать привязку номеров к паспорту были в 2017 и 2019 годах. В итоге гражданам дали право действовать на собственное усмотрение.

Отметим, что эксперты с безопасности советуют завести отдельный номер телефона для привязки к банковской карте. А в соцсетях, для работы и друзей иметь другой номер.

Если мошенникам удастся завладеть вашей SIM-картой и вывести деньги, то банк не сможет помочь. В таком случае необходимо обращаться в полицию.

Если в вашем телефоне внезапно перестала работать SIM-карта, как можно быстрее заблокируйте банковские карты. Возможно, вам удастся опередить мошенников и защитить свои деньги.