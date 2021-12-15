Українців зобов’яжуть прив’язати SIM-картки до паспортів: коли та навіщо

Комітет із цифровізації ВР України працює над законопроектом, який змусить українців прив’язувати SIM-картки до паспортів. Йдеться про номери телефонів, до яких прив’язані банківські картки. Таким чином влада намагається захистити громадян від шахраїв, які перевипускають чужі SIM-картки, щоб отримати доступ до банківських додатків.





Наразі деякі мобільні оператори пропонують послугу з відновлення втраченої SIM-картки. Для цього потрібно назвати кілька номерів, на які часто дзвонили. Шахраї регулярно дзвонять із кількох номерів та скидають виклики, щоб потім захопити чужий номер.

Після цього, шахраї заходять у мобільний банкінг, відновлюють пароль та отримують доступ до ваших карток. Потім вони перераховують усі гроші на свої карти.

Щоб не стати жертвою шахраїв, можна прив’язати картку до паспорта у відділенні мобільного оператора. У такому разі переоформити її можна лише із паспортом.

За словами народного депутата Олександра Федієнка, мобільний номер, який використовується для операцій з фінансами та отримання цифрових послуг, у тому числі електронно-цифрового підпису, має бути добре захищеним. Тільки так можна зменшити кількість шахрайських схем.

Така ідея далеко не нова. Прив’язати номери телефону до паспорта хотіли ще сім років тому. Але тоді ідею назвали диктаторським законом. Пізніше спроби реалізувати прив’язку номерів до паспорта були у 2017 та 2019 роках. У результаті громадянам дали право діяти на власний розсуд.

Зазначимо, що експерти з безпеки радять завести окремий номер телефону для прив’язки до банківської картки. А в соцмережах, для роботи та друзів мати інший номер.

Якщо шахраям вдасться заволодіти вашою SIM-карткою та вивести гроші, то банк не зможе допомогти. У такому разі необхідно звертатися до поліції.

Якщо у вашому телефоні раптово перестала працювати SIM-картка, якнайшвидше заблокуйте банківські картки. Можливо вам вдасться випередити шахраїв та захистити свої гроші.