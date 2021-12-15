Фотограф випадково зняла Ісуса Христа у хвилях океану

Англійський фотограф Трейсі Босуорг фотографувала хвилі в Атлантичному океані у графстві Девон. Коли вона прийшла додому і почала вивчати зроблені кадри, то помітила на одному з них образ Ісуса, який з’явився у хвилях.





На фото чітко проглядаються очі, губи, волосся та борода, що загалом нагадують фігуру Ісуса. За словами автора, вона сама дуже здивована та щаслива, що їй вдалося впіймати такий дивовижний кадр.

Англійка прийшла на набережну під час шторму. Вона планувала зробити кілька яскравих кадрів, як хвилі розбиваються об бетонний парапет. Фотограф не планувала створити щось незвичайне, їй потрібні були гарні фотопейзажі, щоби поділитися ними зі своїми підписниками.

Коли фотограф удома переглядала фото, щоб вибрати найкращі, то натрапила на незвичайне зображення з Богом. Спочатку вона схвилювалася, але тепер дуже щаслива, адже їй вдалося стати автором унікального фото.

Якщо придивитися до фото, можна помітити, що в небі у цей момент сформувалося серце з хмар, крізь яке проходив промінь світла. Це дуже символічний і зворушливий момент, особливо у скрутні часи, які переживає світ через пандемію коронавірусу.

За словами Трейсі, море та небо для неї тісно пов’язані з релігією. А щойно вона побачила це незвичайне фото, то її переконання лише зміцнилися.

Нагадаємо, що раніше під час сильного шторму у Британії фотографу вдалося зняти фото, на якому проглядається образ Посейдона. Міфічну істоту вдалося зняти фотографу Джеффу Оверсу в місті Ньюхейвен.

В обох випадках феномен пояснюється явищем під назвою парейдолія. Це зорова ілюзія, коли люди бачать візуалізацію реальних образів у неживих предметах. Але в будь-якому випадку такі знімки зачаровують і змушують дивитися на них знову і знову.