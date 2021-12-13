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Правило двух суток: Комаровский объяснил, как понять, нужна ли вам помощь медиков

14.12.2021
1 хвилина на прочитання
Комаровський

Зима это период ОРВИ, ангин, различных вирусных инфекций и обычных простуд. А добавляем к этому еще и пандемию коронавируса и получается коллапс из болезней. И здесь перед многими встает серьезный вопрос.


Будучи больным, идти к врачу или еще рано. С одной стороны, не хочется вести ребенка или идти самим в поликлинику, зная, что у вас банальное ОРВИ, а там можно подцепить еще и ковид. А с другой стороны, ОРВИ тоже может дать осложнение, если его не правильно лечить. Ну а если коронавирус, то и вовсе желательно постоянно находиться под наблюдением врача, потому что болезнь развивается слишком быстро и непредсказуемо.

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Так вот, врач Комаровский объяснил украинцам, как им понять, нужна ли немедленная помощь медиков, или можно справиться собственными силами. Это поможет многим вовремя обратиться за помощью. Ну а тем кому она не нужна — остаться дома и не подвергать риску других, выходя с симптомами на улицу.

Анализируйте свое состояние в течение двух-трех суток

Комаровский уверяет, что в первые три дня любая болезнь может лечиться без вмешательства врача. Конечно, нужно, чтобы медик осмотрел больного и выписал надлежащее лечение. А вот дальше, надо следить за собой самостоятельно.

Каждый день задавайтесь вопросом: “Мне лучше чем вчера или нет”.

И если ответ будет отрицательным два дня подряд — нужна медицинская помощь. Значит болезнь прогрессирует, и ваш организм или организм ребенка не может ее побороть. Если же наоборот, температура поднимается все реже, кашель из сухого превратился в продуктивный, и общее самочувствие немного лучше – лишний раз вызывать врача, или тем более приходить в поликлинику – не стоит.

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14.12.2021
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