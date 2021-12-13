В грудні Землю накриють сильні магнітні бурі: названо найнебезпечніші дати

Магнітні бурі явище досить часте. Люди сприймаю їх зовсім по-різному, але реагують більшість. Головний біль, агресія, апатія, безсоння, стрибки артеріального тиску та сердечні болі. Для людей з слабким здоров’ям або проблемами з серцево-судинною системою сильна магнітна буря може закінчитись вкрай трагічно.





Нерідко, люди похилого віку потрапляють в ці дні в лікарню з інсультами та інфарктами. То як допомогти організму пережити це явище максимально легко? Чи є якісь рекомендації для подібних днів? І зрештою, коли нам бути насторожі?

Найважчим буде період з 16 по 19 грудня

Найсильніша магнітна буря очікується в п’ятницю 17 грудня. Вона за інтенсивністю оцінюється у 5 балів, що є дуже високим показником. Вплив даної бурі відчують мільйони людей по всіх куточках Землі. Ця буря буде дуже затяжною, перші її відголоски надто чутливі люди відчуватимуть вже у четвер — 16-го грудня. На спад буря піде вже 19-го грудня.

Як полегшити свій стан в цей період?

В такі дні потрібно максимально серйозно віднестися до власного самопочуття та здоров’я. А ще суворо дотримуватись кількох рекомендацій: