В грудні Землю накриють сильні магнітні бурі: названо найнебезпечніші дати
Магнітні бурі явище досить часте. Люди сприймаю їх зовсім по-різному, але реагують більшість. Головний біль, агресія, апатія, безсоння, стрибки артеріального тиску та сердечні болі. Для людей з слабким здоров’ям або проблемами з серцево-судинною системою сильна магнітна буря може закінчитись вкрай трагічно.
Нерідко, люди похилого віку потрапляють в ці дні в лікарню з інсультами та інфарктами. То як допомогти організму пережити це явище максимально легко? Чи є якісь рекомендації для подібних днів? І зрештою, коли нам бути насторожі?
Найважчим буде період з 16 по 19 грудня
Найсильніша магнітна буря очікується в п’ятницю 17 грудня. Вона за інтенсивністю оцінюється у 5 балів, що є дуже високим показником. Вплив даної бурі відчують мільйони людей по всіх куточках Землі. Ця буря буде дуже затяжною, перші її відголоски надто чутливі люди відчуватимуть вже у четвер — 16-го грудня. На спад буря піде вже 19-го грудня.
Як полегшити свій стан в цей період?
В такі дні потрібно максимально серйозно віднестися до власного самопочуття та здоров’я. А ще суворо дотримуватись кількох рекомендацій:
- Відмовитись від кави, та замінити її трав’яними чаями.
- Спати не менше 7-8 годин на добу.
- Зранку обов’язково робити зарядку-руханку, а протягом дня прогулятися на свіжому повітрі мінімум 30 хв.
- Відмовитися від алкоголю, а також від жирного та копченого.
- Намагатися не стресувати, не приймати складних рішень, які похитнуть ваш емоційний стан, по мінімуму нервувати.
- Відмовитися від важких фізичних навантажень і в спортзалі, в тому числі.
- Тим в кого є хронічні хвороби, а також літнім людям в цей період потрібно побільше відпочивати, також мати біля себе всі необхідні ліки, якщо раптово стане зле.
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