Від сьогодні українці можуть отримати обіцяну 1000 грн.: покрокова інструкція
Президент України Володимир Зеленський ще раніше повідомив, що українцям, які отримають дві дози щеплення платитимуть за це 1000 грн. Нараховувати гроші мали в грудні, однак спочатку все було лише в планах. І от план перейшов до реалізації.
Українці від сьогодні можуть оформлювати заявки та отримувати свої гроші. Ті хто встигне подати заявку до 29-грудня, отримають виплату ще у цьому році. Перелік дій, які потрібно зробити щоб отримати гроші доволі неоднозначний. Особі, яка далека від діджиталізації, та немає сучасного смартфона — виконати всі умови просто нереально… Але тим не менш, ділимося детальною інструкцією, як отримати електронну тисячу.
Інструкція, як отримати гроші
- Відкриваємо додаток мобільного банкінгу, наприклад, Приват 24 та оформлюємо там спеціальну картку єПідтримка. Для тих хто не зможе зробити це самостійно потрібно просто звернутися у відділення свого банку.
- Авторизуватися в “Дії” (версії 3.0.20 для iOS і 3.0.17 для Android).
- Знайдіть в Дії послугу “єПідтримка”.
- Виберіть раніше оформлену картку, як основну для виплати.
- Очікуйте поки вам нарахують гроші (до 10 днів).
Наразі в Україні готові виплачувати дану 1000 грн. у шістьох банках: Альфа-банк, А-Банк, monobank, ПриватБанк, Укргазбанк та Ощадбанк. Можливо згодом до них приєднаються й решта.
Хто може отримати 1000 грн.?
Отримати 1000 грн. можуть ті громадяни, яким виповнилося 18 років, вони мають зелений сертифікат вакцинації активований у додатку “Дія”, і вищезгадану картку єПідтримки. До слова, використати гроші треба протягом чотирьох місяців з моменту отримання. Купити за них можна буде абонементи в спортзал, квитки в кіно або на транспорт, книги.
Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter