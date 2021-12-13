Від сьогодні українці можуть отримати обіцяну 1000 грн.: покрокова інструкція

Президент України Володимир Зеленський ще раніше повідомив, що українцям, які отримають дві дози щеплення платитимуть за це 1000 грн. Нараховувати гроші мали в грудні, однак спочатку все було лише в планах. І от план перейшов до реалізації.





Українці від сьогодні можуть оформлювати заявки та отримувати свої гроші. Ті хто встигне подати заявку до 29-грудня, отримають виплату ще у цьому році. Перелік дій, які потрібно зробити щоб отримати гроші доволі неоднозначний. Особі, яка далека від діджиталізації, та немає сучасного смартфона — виконати всі умови просто нереально… Але тим не менш, ділимося детальною інструкцією, як отримати електронну тисячу.

Інструкція, як отримати гроші

Відкриваємо додаток мобільного банкінгу, наприклад, Приват 24 та оформлюємо там спеціальну картку єПідтримка. Для тих хто не зможе зробити це самостійно потрібно просто звернутися у відділення свого банку. Авторизуватися в “Дії” (версії 3.0.20 для iOS і 3.0.17 для Android). Знайдіть в Дії послугу “єПідтримка”. Виберіть раніше оформлену картку, як основну для виплати. Очікуйте поки вам нарахують гроші (до 10 днів).

Наразі в Україні готові виплачувати дану 1000 грн. у шістьох банках: Альфа-банк, А-Банк, monobank, ПриватБанк, Укргазбанк та Ощадбанк. Можливо згодом до них приєднаються й решта.

Хто може отримати 1000 грн.?

Отримати 1000 грн. можуть ті громадяни, яким виповнилося 18 років, вони мають зелений сертифікат вакцинації активований у додатку “Дія”, і вищезгадану картку єПідтримки. До слова, використати гроші треба протягом чотирьох місяців з моменту отримання. Купити за них можна буде абонементи в спортзал, квитки в кіно або на транспорт, книги.