Правило двох діб: Комаровський пояснив, як зрозуміти, чи потрібна вам допомога медиків

Зима це період ГРВІ, ангін, різноманітних вірусних інфекцій та звичайних застуд. Додамо до цього ще й пандемію коронавірусу і виходить такий собі колапс із хвороб. І тут перед багатьма постає серйозне питання. Будучи хворим, йти до лікаря, чи ще зарано.





З одного боку не хочеться вести дитину, чи йти самим в поліклініку, знаючи, що у вас банальне ГРВІ, а там можна підчепити ще й ковід. А з іншого боку, ГРВІ теж може дати ускладнення, якщо його не правильно лікувати. Ну а якщо коронавірус, то й зовсім бажано постійно перебувати під наглядом лікаря, бо хвороба розвивається надто стрімко і непередбачувано.

Лікар Комаровський пояснив українцям, як їм зрозуміти, чи потрібна негайна допомога медиків, чи можна впоратись власними силами. Це багатьом допоможе вчасно звернутися за допомогою. Ну а тим кому вона не потрібна — залишитися вдома, та не піддавати ризику інших, виходячи з симптомами на вулицю.

Аналізуйте свій стан протягом двох-трьох діб

Комаровський запевняє, що перші три дні будь-яка хвороба може лікуватися без втручання лікаря. Звісно, потрібно щоб медик оглянув хворого і виписав належне лікування. А от далі, треба пильнувати себе самостійно.

Щодня задавайтесь питанням: “Мені краще ніж вчора, чи ні”.

І якщо відповідь буде негативною два дні поспіль — медична допомога потрібна. Значить хвороба прогресує, і ваш організм, чи організм дитини не може її побороти. Якщо ж навпаки, температура піднімається все рідше, кашель з сухого перетворився в продуктивний, і загальне самопочуття трішки краще — зайвий раз викликати лікаря, чи тим паче йти в поліклініку не варто.