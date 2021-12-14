Пільгові тарифи від «Нафтогазу»: хто заплатить за газ менше

НКРЕКУ дозволила “Нафтогазу” постачати газ за пільговим тарифом. Це дозволить споживачам блакитного палива, що залишилися без постачальника, отримувати газ за зниженою ціною – 7,95 гривні за кубометр.





Таке рішення комісії дозволить Нафтогазу продовжити статус постачальника останньої надії для таких домогосподарств, а споживачам – отримувати газ за зниженою ціною за умов річної пропозиції.

«Нафтогаз» буде постачальником останньої надії для майже півмільйона домогосподарств, які вчасно не уклали договору з постачальником блакитного газу і тепер змушені платити за газ за захмарним тарифом. Вони отримають 2 місяці для того, щоб знайти нового постачальника або вирішити питання зі старим. Протягом цього часу їм постачатиме газ компанія «Нафтогаз».

Що таке постачальник останньої надії

До «Нафтогазу», як постачальника останньої надії, звернулося близько 400 тисяч українських сімей, для яких у грудні вартість кубометра газу перевищила 30 гривень за кубометр. Вони вчасно не уклали договір із постачальником на умовах річного тарифу, який обіцяє стабільну вартість блакитного палива на рік.

Їм довелося б платити по 30 гривень за кубометр, якби НКРЕКУ не дала дозвіл «Нафтогазу» обслуговувати цих людей за пільговим тарифом. Виходить, що клієнти постачальника останньої надії є тими, хто вчасно не уклав договір з новим постачальником після закінчення строку дії попереднього договору.

Наразі запізнілим дали два місяці на вирішення питань із постачальником. Весь цей час їх обслуговуватиме “Нафтогаз”.

Ціни на газ у грудні

Споживачам газу пропонується безліч тарифів на грудень. Найдоступнішу вартість пропонує компанія Енерджі Трейд Груп – 7,799 гривень за кубометр газу. Також відносно доступні ціни в інших постачальників:

7,88 гривень за кубометр у «Еводі Трейд»;

7,89 гривень за куб у «Черкасигаз Збут»;

7,90 гривень за кубометр у «Паливенерго»;

7,95 коштує кубометр газу в «Енергогарантії».

Найвищий річний тариф у Херсонській обласній енергопостачальній компанії – 13,5 гривень за кубометр. А ось найвищий місячний тариф у «ТАС Енергія» – аж 38,35 гривень за кубометр блакитного палива.