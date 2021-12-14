Украинцам повысят пенсии: кто и сколько получит

Украинские пенсионеры могут ожидать новых повышений пенсионных выплат уже в 2022 году. Изменения коснутся сразу нескольких категорий людей пенсионного возраста, а также тех, кто получает пенсию в связи с утратой трудоспособности. Повышение пенсионных выплат предусматривается бюджетом Украины на 2022 год, который недавно утвердили депутаты Верховной Рады.





В первую очередь повышение коснется тех украинцев, которые получили инвалидность в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Для лиц, у которых первая группа инвалидности, минимальная выплата составит 6 тысяч гривен. Инвалиды со второй группой инвалидности будут получать минимум 4 тысячи 800 гривен, третьей – не менее 3 тысяч 700 гривен.

Также с 1 марта в Украине проведут массовую индексацию пенсионных выплат. Она коснется большинства лиц, которые достигли пенсионного возраста и не работают, а находятся на государственном пенсионном обеспечении. Причина – повышение минимальной заработной платы для работающих граждан Украины. Это окажет влияние и на пенсионные выплаты. Сумма повышения будет индивидуальной для каждого пенсионера. Отметим, что посещать ПФ или отправлять заявление почтой не придется. Перерасчет будет проведен пенсионным фондом в автоматическом режиме.

Также пенсии повысят на процент, который посчитают как половину инфляции 2021 года плюс половину среднего за 3 года роста заработных плат.

Отметим, что ранее в Украине подсчитали количество богатых пенсионеров. Часть из них получают пенсии в сумме от 10 тысяч гривен. По статистическим данным, такие пенсии получают 471 646 жителей Украины.

Напомним, что работающие пенсионеры не могут рассчитывать на надбавки и индексацию. Пенсии работающих пересчитают после того, как они выйдут полностью на пенсионное обеспечение.