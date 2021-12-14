Українцям підвищать пенсії: хто та скільки отримає

Українські пенсіонери можуть очікувати на нові підвищення пенсійних виплат вже у 2022 році. Зміни стосуватимуться відразу декількох категорій людей пенсійного віку, а також тих, хто отримує пенсію у зв’язку із втратою працездатності. Підвищення пенсійних виплат передбачається бюджетом України на 2022 рік, який нещодавно утвердили депутати Верховної Ради.





Насамперед підвищення торкнеться тих українців, які отримали інвалідність внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Для осіб, які мають першу групу інвалідності, мінімальна виплата становитиме 6 тисяч гривень, інваліди з другою групою інвалідності отримуватимуть щонайменше 4 тисячі 800 гривень, третьою – не менше 3 тисяч 700 гривень.

Також із 1 березня в Україні проведуть масову індексацію пенсійних виплат. Вона стосуватиметься більшості осіб, які досягли пенсійного віку і не працюють, а перебувають на державному пенсійному забезпеченні. Причина – підвищення мінімальної заробітної плати для громадян України. Це вплине і на пенсійні виплати. Сума підвищення буде індивідуальною для кожного пенсіонера. Зазначимо, що відвідувати ПФ або надсилати заяву поштою не доведеться. Перерахунок буде здійснено пенсійним фондом в автоматичному режимі.

Також пенсії підвищать на відсоток, який розрахується як половина інфляції 2021 плюс половина середнього за 3 роки зростання заробітних плат.

Зазначимо, що раніше в Україні підрахували кількість заможних пенсіонерів. Частина з них одержують пенсії у сумі від 10 тисяч гривень. За статистичними даними, таку суму щомісяця одержують 471 646 жителів України.

Нагадаємо, що працюючі пенсіонери не можуть розраховувати на надбавки та індексацію. Пенсії працюючих перерахують після того, як вони вийдуть на пенсійне забезпечення.