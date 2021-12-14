Як отримати 1000 за вакцинацію на карту ПриватБанку, Ощадбанку, Monobank: покрокова інструкція

Вже з 19 грудня стартує державна ініціатива «еПідтримка». У рамках програми кожен українець віком від 18 років може отримати 1000 гривень. Головна умова – пройти повний курс вакцинації та згенерувати «зелений» сертифікат вакцинації у додатку «Дія».





Як отримати гроші

Щоб отримати гроші, насамперед необхідно подати заявку. Для цього потрібно оформити картку «Підтримка» у додатках банків або отримати у відділенні. В акції беруть участь шість банків: ПриватБанк, Ощадбанк, Monobank, А-Банк, Альфа-Банк, Укргазбанк. Згодом список доступних фінансових установ зростатиме.

Після цього потрібно встановити додаток «Дія» або авторизуватися в ньому. А також перевірити наявність “зеленого” COVID-сертифікату.

За наявності сертифіката, в розділі «Послуги» необхідно перейти до розділу «Підтримка», вибрати картку для виплати та натиснути кнопку «Отримати допомогу».

Отримана інформація із заявки пройде перевірку і якщо все правильно, гроші надійдуть на картку.

Як витратити 1000 за вакцинацію

Як уже відомо, витратити гроші за вакцинацію можна далеко не у кожному магазині. Почнемо з того що кожен вид діяльності підприємців позначається спеціальним МСС-кодом. Кабінет міністрів встановив перелік таких кодів для напрямків бізнесу, де можна використати тисячу за вакцинацію. Таким чином, влада не тільки заохочує вакцинованих громадян, але й надає допомогу сферам економіки, які сильно постраждали від коронавірусних обмежень.

Зараз до списку товарів та послуг, де можна витратити вакцинальну тисячу, входять: театри, кінотеатри, музеї, виставкові центри, спортзали, фітнес-клуби, книгарні. Також гроші можна витратити на покупку залізничних або авіабілетів для переміщення в межах України. А 13 грудня президент України пообіцяв, що люди, старші 60 років, зможуть витратити 1000 за вакцинацію в аптеках.