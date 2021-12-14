Как получить 1000 за вакцинацию на карту ПриватБанка, Ощадбанка, Monobank: пошаговая инструкция

Уже с 19 декабря стартует государственная инициатива «еПоддержка». В рамках программы каждый совершеннолетний украинец может получить 1000 гривен. Главное условие – получить полный курс вакцинации и сгенерировать «зеленый» сертификат в приложении «Дия». Это не только способ получить деньги, но и гарантированная защита от тяжелых последствий коронавирусной болезни.





Как получить деньги

Чтобы получить поощрение за вакцинацию, первым делом необходимо подать заявку. Предварительно понадобится оформить карту «Поддержка». Сделать это можно прямо в приложении своего банка или посетить отделение банка. В акции участвует 6 банков: ПриватБанк, Ощадбанк, Monobank, А-Банк, Альфа-банк, Укргазбанк. Со временем список доступных финансовых учреждений будет расти.

После чего нужно установить приложение «Дия» или залогиниться в нем. А также проверить наличие «зеленого» COVID-сертификата.

Наличие ковид сертификата позволяет подать заявку. Для этого во вкладке «Услуги» необходимо перейти в раздел «Поддержка», выбрать карту для выплаты и нажать на кнопку «Получить помощь».

Полученная информация из заявки пройдет проверку и если все правильно, деньги поступят на карту.

Как потратить 1000 за вакцинацию

Как уже известно, потратить деньги за вакцинацию можно далеко не в каждом магазине. Начнем с того, что каждый вид деятельности предпринимателей обозначается специальным МСС-кодом. Кабинет министров установил список таких кодов для направлений бизнеса, где можно использовать тысячу за вакцинацию. Таким образом, власти не только поощряют вакцинированных граждан, но и оказывают помощь сферам экономики, которые сильнее всего пострадали от коронавирусных ограничений.

Сейчас список товаров и услуг, за которые можно расплатиться вакцинальной тысячей, включает: театры, кинотеатры, музеи, выставочные центры, спортзалы, фитнесс-клубы, книжные магазины. Также деньги можно потратить на покупку ЖД или авиабилетов для перемещения в пределах Украины. А 13 декабря президент Украины пообещал, что люди старше 60 лет смогут потратить 1000 за вакцинацию в аптеках.