Новый конкурент Monobank шокировал своими тарифами

Украинский финансовый рынок пополнился еще одним перспективным игроком. У необанка Bitsa нет ни одного отделения и даже физических карточек. Однако с помощью мобильного приложения он открывает перед клиентами широкие возможности и демонстрирует выгоды, поражающие даже клиентов прогрессивного Monobank. Что же предложил украинцам новичок?





Как рассказал исполнительный директор компании «Fintech Development» Антон Сватык, Bitsa ворвалась на украинский рынок с по-настоящему революционным предложением. Мобильный банк с помощью своего приложения позволяет клиентам торговать криптовалютой.

С такой эксклюзивной услугой главный конкурент Monobank сразу же занял свою нишу на финансовом рынке страны. Только в течение периода тестирования приложения, которое началось летом 2021 года, его установили около 50 тыс. украинцев. Из них около 10 тысяч стали постоянными клиентами нового банка.

Антон Сватык также уточнил, что в банке можно открыть только виртуальную карту. Но уже скоро появится возможность получить реальную физическую карточку Bitsa. К тому же открытие карты, как собственно ее обслуживание и пополнение для украинцев является абсолютно бесплатным.

Что касается других тарифов банка, то они тоже выгодно отличаются от цен большинства украинских финучреждений.

В частности, Bitsa обнародовал стоимость следующих услуг:

снятие наличных – до 0,15%;

кэшбек на приобретенные товары и услуги – до 20%;

оплата коммуналки – комиссия 1 грн;

переводы по Украине и за границу – комиссия 1 грн;

кредиты до 300 тыс. грн – 0,1% с 5-месячным льготным периодом.

Покупку и продажу «крипты» из топа CoinMarketCap можно осуществлять прямо в приложении Bitsa. Банк гарантирует прозрачность всех торговых операций и транзакций, поскольку строго контролирует источники поступления средств на счета своих клиентов.

Чтобы повысить уровень безопасности операций в приложении, еще при установке Bitsa пользователь обязан пройти процедуру верификации с помощью сервиса Sumsub. Эта международная система проверяет личные данные клиентов и ни в коем случае не допустит к пользованию услугами необанка мошенников, или других подозрительных личностей.