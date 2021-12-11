У «Дія» додали нову послугу, яка матиме попит серед пенсіонерів

Портал цифрових послуг «Дія» відкрив доступ до ще однієї послуги, яка користується попитом. Тепер українці можуть згенерувати довідку про доходи пенсіонерів у кілька кліків, не виходячи з дому. Більше не треба стояти в черзі до Пенсійного фонду, заповнювати заяву та чекати на відповідь.





Щоб отримати довідку, потрібно виконати кілька простих дій:

залогінитись у додатку або пройти реєстрацію;

перейти до розділу «Послуги» та вибрати «Пенсії, пільги та допомоги»;

вибрати пункт «Довідка про доходи пенсіонера»;

перевірити актуальність інформації, за необхідності внести правки та натиснути кнопку «Далі»;

потім вказати період, протягом якого потрібна довідка;

натиснути кнопку «Готово».

Як тільки довідка буде готова, на електронну пошту прийде лист із повідомленням про готовність. Завантажити довідку можна буде у власному кабінеті. Для цього достатньо перейти до розділу «Послуги» та вибрати пункт «Отримані документи».

Нагадаємо, що раніше всім пенсіонерам дали можливість оформляти пенсійні виплати та субсидії через мобільний додаток «Дія». Це не лише зручно для звичайних громадян України, а і суттєве зниження навантаження на працівників соціальних служб. Більше не треба стояти в довгих чергах і чекати на прийом фахівця. Можливість вирішити бюрократичні питання не виходячи з дому – чудовий спосіб захистити себе під час пандемії коронавірусу.

Наразі громадяни України на держпорталі «Дія» можуть подати заяви та отримати довідки. Ера, коли потрібно було кілька годин просидіти під кабінетом, щоби отримати довідку, відійшла в минуле. Достатньо мати доступ в інтернет, щоб подати заяву або сформувати довідку у будь-який час дня та ночі та з будь-якого куточка України.