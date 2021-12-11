Новини

В «Дия» добавили новую услугу, которая будет пользоваться спросом среди пенсионеров

11.12.2021
1 хвилина на прочитання

Портал цифровых услуг «Дия» открыл доступ к еще одной услуге, которая пользуется спросом. Теперь украинцы могут сгенерировать справку о доходах пенсионеров в пару кликов не выходя из дома. Больше не надо стоять в очереди в Пенсионном фонде, заполнять заявление и ждать ответа.


Чтобы получить справку, нужно выполнить несколько простых действий:

  • залогиниться в приложение или пройти регистрацию;
  • перейти в раздел «Услуги» и выбрать «Пенсии, льготы и пособия»;
  • выбрать пункт «Справка о доходах пенсионера»;
  • проверить актуальность информации, при необходимости внести правки и нажать кнопку «Далее»;
  • затем указать период, за который нужна справка;
  • нажать «Готово».

Как только справка будет готова, на электронную почту придет письмо с уведомлением о готовности. Загрузить справку можно будет в личном кабинете. Для этого достаточно перейти в раздел «Услуги» и выбрать пункт «Полученные документы».

Новини по темі

Напомним, что ранее всем пенсионерам дали возможность оформлять пенсионные выплаты и субсидии через мобильное приложение «Дия». Это не только удобно для обычных граждан Украины, но и существенное снижение нагрузки на сотрудников социальных служб. Больше не надо стоять в длинных очередях и ждать приема специалиста. Возможность решить бюрократические вопросы не выходя из дома – отличный способ защитить себя в период пандемии коронавируса.

Теперь граждане Украины на госпортале «Дия» могут подать заявления и получить справки. Эра, когда нужно было несколько часов просидеть под кабинетом, чтобы получить справку, отошла в прошлое. Достаточно иметь доступ в интернет, чтобы подать заявление или сформировать справку в любое время дня и ночи и с любого уголка Украины.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


﻿
Tags
11.12.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

У «Дія» додали нову послугу, яка матиме попит серед пенсіонерів

11.12.2021

Стало відомо, як змінюватиметься зарплата українців протягом 2022-2024 років

11.12.2021
дія

Украинцы имеют возможность оформить 9 000 грн. через “Дию”: как это сделать?

11.12.2021

Стало известно, как будет меняться зарплата украинцев в течение следующих трех лет

11.12.2021
Back to top button