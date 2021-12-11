В «Дия» добавили новую услугу, которая будет пользоваться спросом среди пенсионеров

Портал цифровых услуг «Дия» открыл доступ к еще одной услуге, которая пользуется спросом. Теперь украинцы могут сгенерировать справку о доходах пенсионеров в пару кликов не выходя из дома. Больше не надо стоять в очереди в Пенсионном фонде, заполнять заявление и ждать ответа.





Чтобы получить справку, нужно выполнить несколько простых действий:

залогиниться в приложение или пройти регистрацию;

перейти в раздел «Услуги» и выбрать «Пенсии, льготы и пособия»;

выбрать пункт «Справка о доходах пенсионера»;

проверить актуальность информации, при необходимости внести правки и нажать кнопку «Далее»;

затем указать период, за который нужна справка;

нажать «Готово».

Как только справка будет готова, на электронную почту придет письмо с уведомлением о готовности. Загрузить справку можно будет в личном кабинете. Для этого достаточно перейти в раздел «Услуги» и выбрать пункт «Полученные документы».

Напомним, что ранее всем пенсионерам дали возможность оформлять пенсионные выплаты и субсидии через мобильное приложение «Дия». Это не только удобно для обычных граждан Украины, но и существенное снижение нагрузки на сотрудников социальных служб. Больше не надо стоять в длинных очередях и ждать приема специалиста. Возможность решить бюрократические вопросы не выходя из дома – отличный способ защитить себя в период пандемии коронавируса.

Теперь граждане Украины на госпортале «Дия» могут подать заявления и получить справки. Эра, когда нужно было несколько часов просидеть под кабинетом, чтобы получить справку, отошла в прошлое. Достаточно иметь доступ в интернет, чтобы подать заявление или сформировать справку в любое время дня и ночи и с любого уголка Украины.