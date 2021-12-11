Названо популярні професії з мінімальною зарплатою: кому не пощастило

Керівник відділу роботи з партнерами Jooble Олена Кирильєвніна розповіла, що на ринку праці є десятки вакансій з мінімальною оплатою праці. Сюди входять професії, де потрібна фізична сила – прибиральники, мийники, двірники тощо. Але це ще не все. Кому не пощастило отримувати мінімалку.





Ми переглянули популярні сайти з пошуку роботи та склали список вакансій, які пропонують лише мінімальну зарплату в 6 500 гривень.

Адміністратор магазина. Як не дивно звучить, але серед 7400 пропозицій на сайті Jooble.ua запропоновано понад 40 вакансій із мінімальною зарплатою.

Двірник. Мінімалку пропонують у кожній десяток вакансії

Комірник. Всього на сайті майже 300 вакансій на цю роботу із мінімальною зарплатою серед 10 000 пропозицій.

Медреєстратор. Кожний шостий роботодавець пропонує мінімальну зарплату.

Продавець продуктів харчування. З 11 тисяч вакансій у 500 випадках пропонують мінімалку.

Різноробочий. Із 4200 опублікованих вакансій в 170 пропонують мінімальну винагороду праці.

Швачка. Із 4 тисяч актуальних вакансій 200 роботодавців запрошують працівника на мінімальну зарплатню.

Звичайно, це не каже, що їм платитимуть мінімалку. Можливо сума зміниться після співбесіди або зарплата залежить від норми виробітку, а роботодавець вказав мінімальну. Але, як бачимо, значна частина актуальних вакансій пропонують низьку оплату праці.

Нагадаємо, що за даними держслужби статистики найнижчі зарплати отримують мешканці Чернівецької області. Середня зарплата у регіоні не перевищує 11 тисяч. Найбільше заробляють мешканці столиці. Середня зарплата – 20,6 тисячі гривень.

Традиційно більше отримують у великих містах, а от у невеликих містах, селах чи селах міського типу заробітна плата може не досягати навіть рівня мінімальної.