Стало відомо, як змінюватиметься зарплата українців протягом 2022-2024 років

В Україні щороку переглядають розмір зарплати. Наприклад, буквально на днях мінімальна зарплата збільшилась на 500 грн., і тепер вона становить не 6000, а 6500. Якщо проаналізувати попередні роки, то можна мимоволі спрогнозувати й майбутні підвищення.





На думку більшості українців, через три роки мінімальна зарплата в Україні навряд чи сягне більше, як 7- 8000 грн. Що ж говорять на це експерти?

Середня зарплата по Україні сяг атиме майже 20 000 грн

Відтак, за попередніми підрахунками, на даний момент середня зарплата в Україні становить 15 700 грн, у 2022 ця сума збільшиться на 1500 грн, а у 2024 — середній розмір зарплатні буде не менше не більше, а 19 258 грн. Що ж до мінімальної, на жаль, вона збільшуватиметься не надто суттєво. Якщо б Україна слідувала європейській практиці, де мінімальна зарплата вже з наступного року має становити 60% від розміру середньої, то українці отримували б мінімум 11 500 вже через 3 роки. Але на жаль, український уряд до подібних нововведень не готовий.

В Україні найменше заробляють кур’єри

Державна служба статистики України опублікувала дані стосовно того скільки заробляють українці. Відтак, найкраще заробляють у транспортній галузі. Для прикладу ті, хто працює в авіації отримують вище 27 000 грн. у місяць. На другому місці, спеціалісти в галузі інформаційних технологій та телекомунікацій. А на третьому місці фінансисти та працівники страхових компаній. Що ж до найменших зарплат, то їх отримують кур’єри та поштарі.

Нагадаємо, що у 2022 році мали б суттєво підвищити зарплати для медичного персоналу. Відтак, лікарі мали б отримувати не менше 20 000 зарплати, а медсестри та обслуговуючий персонал не менше 10 000.