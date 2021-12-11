Популярний український банк стягує по 100 гривень щомісяця: як не втратити кошти

Неприємна ситуація сталася із клієнткою популярного українського банку. Своєю історією вона поділилася на популярному тематичному форумі, присвяченому банкам та фінансам.





Клієнтка Ощадбанку розповіла, як ще 2 роки тому поповнила картку Ощадбанку на 1000 гривень. Вона не чіпала їх, це були гроші на «чорний день». Через 2 роки вона випадково зайшла до особистого кабінету, щоб змінити пін-код на карті, та виявила, що грошей немає. Виявляється, щомісяця з її картки без відома списували 100 гривень.

Жодних повідомлень чи дзвінків не було. Жінка зателефонувала до колцентру, аби зрозуміти, що сталося. У результаті їй сказали, що це її провина, тому що треба було частіше заходити в особистий кабінет.

Виходить, що якщо 12 місяців не користуватися карткою Ощадбанку, то починаючи з 13 місяців з клієнта стягуватимуть по 100 гривень на місяць за так зване обслуговування.

Жінка розірвала договір із Ощадбанком та закрила карту. Колишня клієнтка попереджає всіх користувачів Ощадбанку уважно стежити за своїми грошима. Адже невідомо, коли і з ким станеться така неприємність.

Загалом таке неприпустимо. Банк був зобов’язаний зв’язатися зі своїм клієнтом та попередити, що за умови невикористання картки тривалий час, її обслуговування буде платним та становитиме 100 гривень на місяць. У такому разі рішення приймав би клієнт – забрати гроші та закрити картку або періодично користуватися нею.

Щоб не потрапити в неприємну ситуацію, наперед ознайомтеся з правилами обслуговування банку. В іншому випадку на вас може чекати неприємний сюрприз.