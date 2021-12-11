Приховати доходи не вийде: в Україні запрацює спецпідрозділ по виявленню незадекларованих прибутків

В Державній податковій службі України готуються до відкриття нового відділу. Спеціальний підрозділ займатиметься «полюванням» на неоподатковані статки заможних українців. Наразі податківці саме чекають прийняття відповідного законопроекту, щоб врешті втілити обіцянку, дану Україною Міжнародному валютному фондові.





Створення «податкового спецзагону» є одним із ключових пунктів меморандуму із МВФ, прийнятому в рамках кредитної програми stand by. За даним документом, від якого залежить транш у 5 млрд грн, новий відділ у ДПС мав з’явитися ще до 1 грудня поточного року. Однак наразі відповідний проект закону ще тільки готують до розгляду Верховною Радою.

Тільки після його схвалення парламентарями, податківці зможуть вжити усіх організаційних та правових заходів для створення новітнього спецпідрозділу.

Не зважаючи на затримку зі створенням відділу, що буде займатися пошуком незадекларованих доходів українців, влада виконала іншу, не менш важливу вимогу МВФ. Зокрема з 1 вересня 2021 року в країні розпочалася так звана «податкова амністія». Протягом року громадяни можуть добровільно зголосити свої приховані доходи та майно податковій службі на дуже вигідних умовах. Тим хто склав «нульову» декларацію, не доведеться хвилюватися за своє майно та боятися приходу податківців.

Найімовірніше, що новий підрозділ з виявлення незадекларованих статків громадян, запрацює вже після завершення «податкової амністії», тобто після 1 вересня 2022 року. Таким чином влада дасть останній шанс особам, що ухилялися від сплати податків, все ж виконати свій борг перед державою.

А от тим, хто не встигне скористатися унікальною можливістю, доведеться здригатися від кожного телефонного дзвінка та остерігатися приходу працівників податкової. Не кажучи вже про те, що впіймані на ухилянні від податків громадяни, заплатять за декларування свого майна значно більше, ніж могли б у рамках «податкової амністії».