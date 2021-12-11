Українці мають можливість оформити 9 тисяч гривень через “Дію”: як це зробити?

Більшість українців вже чули, що можуть отримати 1000 грн. якщо отримають дві дози вакцини. Гроші нарахуються через додаток “Дія” і зможуть бути витрачені лише на обмежений перелік послуг.





Відтак, люди зможуть купити абонементи в спортзал чи на фітнес, квитки в кінотеатр або театр, та квитки на поїзд/літак для подорожей. Щоправда, навряд чи за 1000 гривень вдасться далеко заїхати, чи тим паче долетіти, але тим не менш — це краще ніж зовсім нічого.

Дехто вже починає отримувати свою 1000. І от стало відомо, що в грудні українці можуть отримати ще одну суму, а саме 8 000 грн.

Мова про фізичних осіб підприємців, які не змогли отримати ці гроші раніше

До 15-го грудня включно українці мають змогу повторно подати документи для того, щоб отримати 8 000 грн., які ще раніше обіцяла держава. Мова про фізичних осіб-підприємців, які надали недостовірну інформацію про свій банківський рахунок і не змогли отримати одноразову допомогу. На цю допомогу можуть претендувати не лише ФОПи, а й наймані працівники, з сфери роздрібної торгівлі. Всі крім тих, що займають продажем автомобілів та мотоциклів.

1000 гривень за вакцинацію отримають не всі

Вірніше отримають тисячу всі, але використати зможе не кожен. Річ у тім, що віртуальні гроші діятимуть лише 4 місяці, і дехто банально не встигне їх витратити, адже перелік товарів і послуг, які можна купити дуже обмежений. Ну і ще одна складність — відсутність додатку “Дія” і сучасного смартфона, у багатьох українців. Як мінімум 50% пенсіонерів не мають у розпорядження ні одного, ні другого.