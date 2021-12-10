А ви знали, що неправильне користування подушкою може спровокувати багато серйозних проблем?

Напевно лише одиниці під час сну не користуються подушками. Більшість людей обов’язково мають подушку, а дехто навіть дві. Ортопедична чи звичайна, квадратна чи овальна, кругла чи довга — це все справа особистих вподобань та вашого комфорту. Виявляється, не так важливо правильно підібрати подушку, як вміти з нею поводитися.





Чи знали ви, що існує безліч народних прикмет, згідно з якими, неправильне поводження з даним аксесуаром для сну може спровокувати вам проблеми зі здоров’ям, приректи на самотність та бідність. І якщо хтось думав, що все що може спровокувати подушка це біль у шиї — він глибоко помиляється. Розказуємо детальніше все, що нам відомо на цю тему.

Є мінімум 5 народних прикмет про які не треба забувати

Не можна спати одразу на двох подушках

Якщо вам однієї подушки мало просто купіть собі більшу або жорсткішу, але не спіть на двох. Якщо таке роблять жінки, то вони ризикують жіночим здоров’ям. А чоловіки можуть втратити гроші та успіх в бізнесі.

Не можна си діти на подушці

Виключення з правил — молодята на весіллі. Всім іншим сидіти на подушці не можна. Вважається, що це неповага до такого важливого предмету, який є незамінним атрибутом для сну. Тим хто посміє присісти на сакральне місце удача скаже па-па.

Не можна ставити подушку на стіл

Вважається, що це дуже погана прикмета. Можна притягнути в дім біду у вигляді смерті когось із близьких.

Не спіть на чужих подушках

Напевно, що виключення це готелі і дні коли ви у гостях… Але загалом, вважається, що чужа подушка має в собі енергетику іншої люди, тому спати на ній не можна. Напевно мова про членів родини. Тобто кожен має мати свою подушку.

Не можна подушки дарувати

Вважається, що дарувати подушку — це поганий знак. В давнину так робили “підстави”. Той, кому був піднесений такий подарунок раптово починав хворіти, і міг навіть померти.