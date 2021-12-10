Стало известно, как будет меняться зарплата украинцев в течение следующих трех лет

В Украине каждый год пересматривают размер зарплаты. Например, буквально на днях минимальная зарплата увеличилась на 500 грн, и теперь она составляет не 6000, а 6500. Если проанализировать предыдущие годы, можно непроизвольно спрогнозировать и будущие повышения.





По мнению большинства украинцев, через три года минимальная зарплата в Украине вряд ли достигнет более 7-8000 грн. Что же говорят об этом эксперты?

Средняя зарплата по Украине будет достигать почти 20 000 грн

Следовательно, по предварительным подсчетам, на данный момент средняя зарплата в Украине составляет 15 700 грн, в 2022 году эта сумма увеличится на 1500 грн, а в 2024 — средний размер зарплаты будет не менее не больше, а 19 258 грн. Что касается минимальной, то да. К сожалению, она будет увеличиваться не слишком существенно.

Если бы Украина следовала европейской практике, где минимальная зарплата со следующего года должна составлять 60% от размера средней, то украинцы получали бы минимум 11 500 уже через 3 года. Но, к сожалению, украинское Правительство к подобным нововведениям не готово.

В Украине меньше всего зарабатывают курьеры

Государственная служба статистики Украины опубликовала данные о том, сколько зарабатывают украинцы. Следовательно, лучше всего зарабатывают в транспортной отрасли. Для примера работающие в авиации получают выше 27 000 грн в месяц. На втором месте специалисты в области информационных технологий и телекоммуникаций. На третьем месте финансисты и работники страховых компаний. Что касается наименьших зарплат, то их получают курьеры и почтальоны.

Напомним, что в 2022 году должны существенно повысить зарплаты для медицинского персонала. Следовательно, врачи должны получать не менее 20 000 зарплаты, а медсестры и обслуживающий персонал не менее 10 000.