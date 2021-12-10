20 000 грн. щомісяця: стало відомо, хто отримує таку пенсію і скільки цих людей в Україні

Цього місяця, у грудні, перерахували мінімальну зарплату та пенсії, у зв’язку з ростом прожиткового мінімуму. Відтепер українці отримують більшу мінімальну зарплату, та трішки більшу пенсію. Але слово “трішки” недоречне для деякої категорії громадян.





Тим хто має максимальну пенсію, а вона обраховується, як 10 мінімальних, дорахували аж по 800 грн., і тепер ці громадяни отримують майже 20 000 щомісяця. Погодьтеся, за таку суму можна досить комфортно себе почувати. То ким та де треба працювати, щоб на старості жити настільки безбідно?

Мова про осіб, які весь свій стаж напрацювали на високооплачуваних посадах

Якщо вам вже за 30, і ви ще не отримуєте зарплату вище середньої по Україні мусимо вас розчарувати. Навряд чи вам вже вдасться розраховувати на максимальну пенсію. На неї можуть розраховувати лише ті особи, яким пощастило буквально майже відразу після отримання диплому про вищу освіту, працевлаштуватися на посаду де зарплата у кілька разів вище середньої.

Це прокурори, судді, керівні посади, тобто верхівки різноманітних державних установ та організацій. А зважаючи на те, що в молодому віці потрапити на таку посаду досить важко, то й пенсію подібну отримують далеко не всі. Наразі в Україні це лише 4,5% пенсіонерів від їхньої загальної кількості.

Заробити на хорошу пенсію можна буде й по-іншому

Не варто засмучуватися. Згідно з новою Пенсійною реформою незабаром українці зможуть самостійно накопичувати на пенсію, та претендувати на подвійну виплату по досягненню пенсійного віку. Справа в тім, що з’являться такі собі аналоги Пенсійних фондів, куди українці зможуть сплачувати додатково страхові внески.

В результаті, після виходу на заслужений відпочинок отримуватимуть одразу дві виплати: від держави, та самостійно накопичену.