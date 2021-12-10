Украинцы имеют возможность оформить 9 000 грн. через “Дию”: как это сделать?

Большинство украинцев уже слышали, что могут получить 1000 грн, если получат две дозы вакцины. Деньги начисляются через приложение “Дия”, но смогут быть потрачены только на ограниченный перечень услуг.





Следовательно, люди смогут купить абонементы в спортзал или фитнес, билеты в кинотеатр или театр, и билеты на поезд/самолет для путешествий. Правда, вряд ли за 1000 гривен удастся далеко заехать или тем более долететь, но тем не менее — это лучше, чем совсем ничего.

Некоторые уже начинают получать свою 1000. И вот стало известно, что в декабре украинцы могут получить еще одну сумму, а именно 8 000 грн. О ком речь?

Речь о физических лицах предпринимателях, которые не смогли получить эти деньги раньше

До 15 декабря включительно украинцы могут повторно подать документы для того, чтобы получить 8 000 грн., которые еще раньше обещало государство. Речь о физических лицах-предпринимателях, которые предоставили недостоверную информацию о своем банковском счете и не смогли получить единовременную помощь. На эту помощь могут претендовать не только ФЛП, но и наемные работники из сферы розничной торговли. Все кроме занимающихся продажей автомобилей и мотоциклов.

1000 за вакцинацию получат не все

Вернее, получат тысячу все, но использовать сможет не каждый. Дело в том, что виртуальные деньги будут действовать всего 4 месяца, и некоторые банально не успеют их потратить, ведь перечень товаров и услуг, которые можно купить очень ограничен.

Ну и еще одна сложность – отсутствие приложения “Дия” и современного смартфона, у многих украинцев. Как минимум 50% пенсионеров не располагают ни одним, ни другим.