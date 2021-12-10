Вакцина чи звільнення: в Україні розширили список професій для обов’язкової вакцинації

В Україні розширили список організацій, співробітники яких мають обов’язково вакцинуватись від коронавірусу. У разі відмови вони будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати, але зі збереженням місця роботи, оскільки звільнення за відмову від вакцинації вважається прямим порушенням прав людини.





Вже сьогодні набирає чинності наказ МОЗ від 1 листопада 2021 року. Документ передбачає, що вакцинацію мають пройти усі працівники:

організацій, що надають послуги соціального характеру, реабілітаційні установи, заклади соціального захисту дітей;

підприємств зі стратегічним значенням для безпеки та економіки країни, сюди входить Укрпошта, Укрзалізниця тощо;

організацій та підприємств, що мають відношення до центральних органів виконавчої влади.

Якщо працівники відмовляються вакцинуватися, їх усунуть від роботи. Розраховувати на відстрочку можуть тільки ті, у кого медичні показання та є відповідна довідка, а також особи, які одужали від коронавірусу менше 3 місяців тому. До роботи будуть допущені співробітники із жовтим сертифікатом.

Якщо людина не має протипоказань до вакцинації, але вона відмовляється від уколу, її усунуть від роботи. На час усунення робоче місце збережеться, а ось заробітна плата – ні. Проте звільнення таких людей є незаконним.

Також нагадаємо, що раніше в Україні ухвалили рішення щодо осіб, які можуть одержати третю дозу вакцини від ковіду. Першими в черзі будуть люди з ВІЛ-інфекцією та ті, хто переніс трансплантацію.

Враховуючи ситуацію з поширенням коронавірусу, а також поява нового штаму омікрон, карантинні обмеження посилюватимуть. Єдиний спосіб уникнути більшості обмежень, вільно користуватися громадським транспортом та відвідувати розважальні заходи – зробити вакцину. До того ж лише вакцинація здатна захистити від тяжких наслідків коронавірусної хвороби.