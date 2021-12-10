Штраф 170 000 грн: Зеленський ініціював новий вид покарання для українців

На днях Президент України подав до Верховної Ради документ згідно з яким має бути прийнято новий законопроєкт. Річ у тім, що в Україні хочуть створити “Фонд майбутніх поколінь”, а зазвичай там де є Фонд, там є кошти, які часто розкрадають ті, хто приближений до даної організації. Так от, Володимир Зеленський хоче завчасно передбачити подібні моменти, тож ініціював появу штрафу для особи, яку запідозрять у розкраданні коштів з Фонду. Але давайте про все по-порядку.





Що таке Фонд Майбутніх Поколінь?

Це доволі цікавий проєкт, який хоче втілити у реальність команда нинішнього Президента. Кожен українець, який народиться починаючи з 2019 року отримає так званий економічний паспорт та автоматично стане учасником Фонду Майбутніх Поколінь.

Фінансуватиметься Фонд за рахунок бюджетних коштів. А після того, як власники економічних паспортів досягнуть повноліття, то зможуть отримати по 20 000 євро, або 600 000 гривень на власні рахунки. Звісно ці гроші не видаватимуть готівкою. Їх можна буде використати на конкретні покупки або послуги: навчання, придбання житла, можливо лікування, тощо.

Кошти Фонду будуть під суворим наглядом

Так от, повернемось до штрафів. Зеленський вважає, що можуть знайтися недобросовісні люди, які захочуть скористатися коштами Фонду у особистих цілях. Якщо подібні дії будуть виявлені, крадію загрожує штраф у розмірі 80 000 грн. А ще позбавлення права обіймати посаду, на якій він перебував/перебувала і взагалі займатися схожою діяльністю протягом трьох років. Якщо злочинні дії будуть вчинені групою осіб, штраф зросте до 170 000 грн., а умови щодо позбавлення посади залишаться тими самими.