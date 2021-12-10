Вакцина или увольнение: в Украине расширили список профессий для обязательной вакцинации

В Украине расширили список организаций, сотрудники которых должны обязательно вакцинироваться от коронавируса. В случае отказа они будут отстранены от работы без сохранения заработной платы, но с сбережением места работы, поскольку увольнение за отказ от вакцинации считается прямым нарушением прав человека.





Уже сегодня в силу вступает приказ Минздрава от 1 ноября 2021 года. Документ предусматривает, что вакцинацию должны пройти все сотрудники:

организаций, которые оказывают услуги социального характера, реабилитационные учреждения, учреждения соцзащиты детей;

предприятий со стратегическим значением для безопасности и экономики страны, сюда входит Укрпочта, Укрзализныця и тому подобные;

организаций и предприятий, которые имеют отношения к центральным органам исполнительной власти.

Если сотрудники отказываются вакцинироваться, их отстранят от работы. Рассчитывать на отсрочку могут только те, у кого медицинские показания и есть соответствующая справка, а также лица, которые выздоровели от коронавируса менее 3 месяцев назад. К работе будут допущены сотрудники с желтым сертификатом.

Если у человека нет противопоказаний к вакцинации, но он отказывается от укола, его отстранят от работы. На время отстранения рабочее место сохранится, а вот заработная плата – нет. Увольнение таких людей незаконно.

Также напомним, что ранее в Украины приняли решение относительно лиц, которые могут получить третью дозу вакцины от ковида. Первыми в очереди будут люди с ВИЧ-инфекцией и те, кто перенес трансплантацию.

Учитывая ситуацию с распространение коронавируса, а также появление нового штама омикрон, карантинные ограничения будут усиливаться. Единственный способ избежать большинства ограничений, свободно пользоваться общественным транспортом и посещать развлекательные мероприятия – сделать вакцину. К тому же только вакцинация способна защитить от тяжелых последствий коронавирусной болезни.