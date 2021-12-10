Спеціалісти назвали пять найбрудніших речей у готельному номері: до чого краще не торкатися
Після виселення туристів з готелю, номер забирають. Але чи це так насправді. Незважаючи на те, що персонал приділяє багато часу порядку та чистоті, не варто беззастережно довіряти їм. Заселяючись в готель, пам’ятайте про 5 речей, яких краще не торкатися.
Ковдри не перуть між гостями
Навіть номер у п’ятизірковому готелі можуть прибирати недостатньо ретельно. І якщо простирадла все-таки перуть між гостями, то пухові ковдри навряд чи. Експерт по готелях Брендон Берксон рекомендує знімати пухову ковдру та вкриватися лише підковдрою.
Пульт керування від телевізора
Пульт – один із найбрудніших предметів у готелі. До вас його чіпали сотні або навіть тисячі людей, що особливо неприємно за часів пандемії коронавірусу. Перед використанням протріть пульт хоча б вологою серветкою, а потім ретельно помийте руки. Або запакуйте його в целофановий пакетик.
Телефон
Яким би дорогим та розкішним не був ваш номер у готелі, на телефоні точно є мільярди бактерій. Зауважте, найбрудніші – зовсім не кнопки, а трубка, яку прикладають до обличчя. По можливості відмовтеся від використання готельного телефону, адже невідомо, хто раніше дихав на нього. А якщо користуватися все ж таки доведеться, протріть трубку вологою серветкою, після чого вимийте руки.
Змішувач у ванній кімнаті
Вирішили помити руки у готельному номері? Поспішаємо вас розчарувати, блискуча хромована поверхня змішувача не означає, що на ньому немає бактерій. Усередині змішувача накопичуються не лише бактерії, а й грибкові мікроорганізми.
Дверне вічко
До дверного вічка краще не наближатися з тієї ж причини, що й до телефону. До того ж є прихована небезпека. При заселенні придивіться до вічка, в нього може бути вбудована відеокамера. Якщо цей елемент дверей викликає підозри, не соромтеся вимагати інший номер.
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