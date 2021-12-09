Тисячу за вакцинацію отримають не всі: назвали умову, яку багато українців не зможуть виконати

Щоб мати змогу отримати 1000 гривень за щеплення двома дозами вакцини від коронавірусу, потрібно мати COVID-сертифікат у додатку «Дія». Але далеко не всі українці мають смартфон, на який можна встановити додаток та згенерувати сертифікат. Поки держава передбачає лише один спосіб отримати «вакцинальну тисячу» – в програмі «еПідтримка». Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.





Тисячу за вакцинацію видаватимуть не готівкою та не на банківську картку. Гроші можна отримати лише в програмі «еПідтримка». Окрім цього, головна вимога для виплати коштів – наявність електронного сертифіката про отримання двох доз вакцини в додатку «Дія».

За словами Федорова, статистика показує, що близько третини вакцинованих громадян ще не мають цифрового сертифікату. Мінцифри закликає громадян України завчасно подбати про створення сертифікату. Краще зробити це ще до старту програми з виплати грошей. В міністерстві побоюються, що система не впорається з навантаженням. Оскільки, ймовірно, це буде рекордний об’єм трафіку з моменту створення держаного додатку «Дія».

Дві дози вакцини вже отримали близько 12 мільйонів громадян. З них лише 7,7 млн. чоловік згенерували електронні сертифікати в «Дія». Вже зараз Мінцифри готується до збільшення навантаження та робить все можливе для того, що «Дія» витримала наплив користувачів.

А от стосовно тих, у кого немає смартфонів, держава пообіцяла створити альтернативний варіант для отримання тисячі гривень за вакцинацію. В першу чергу це стосується пенсіонерів. Нагадаємо, що тисячу за вакцинацію неможливо буде перевести в готівкову форму. Кошти можна витратити на відвідини театру, кінотеатру, концертних залів, покупку авіаквитків, щодо. Тож якщо пенсіонерам запропонують витратити видані кошти лише в вище перерахованих місцях, то навряд чи їх зацікавить альтернативний варіант отримання грошей.