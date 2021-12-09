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Новий «подарунок» для українців: що буде з доларом до кінця року

09.12.2021
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Експерти фінансової галузі не відкидають подорожчання долара до 28 гривень до кінця 2021 року.


Наприкінці осені гривня суттєво зміцнилася. Але вже на підході до 26 грн за долар почалася масовий розпродаж гривні, що підняло курс до 27 гривень. Незважаючи на цей стрибок, курс все ще перебуває у межах допустимого діапазону, передбаченого бюджетом України на 2021 рік.

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За словами керівника EXANTE Володимира Познія зростання долара та пробуксування в акціях зіткнулися із сезонними факторами та геополітичною ситуацією, яка загострюється. Експерт зауважив, що закріплення курсу на рівні 27 гривень – це вже сигнал для глобального злому тренду у гривні. Ризики посилення розпродажу вітчизняної валюти високі як ніколи.

Якщо монетарна політика ФРС США й надалі посилюватиметься, то 28 гривень за долар уже не здаються чимось далеким. Але цей прогноз є малоймовірним. За словами Володимира Познія, набагато правдоподібніше виглядає зростання гривні до 27, а потім відкат до 26,5 гривні за долар до кінця року. Вже у 2022 році гривня поступово зміцнюватиметься.

Як курс долара вплине на кредити

Ще у жовтні рівень інфляції становив майже 11%. Нині цей показник посилюється. За словами Сергія Сарояна, засновника Performance Management долар уже зміцнюється на тлі зростання інфляції, що дуже погано. Частину товарообігу та боргових зобов’язань переведено в долари, а це завдасть удару по всьому світу.

За словами експерта, низькі ставки НБУ скоро можуть закінчитися, а це означає, що кредити дуже скоро подорожчають. Фахівці вважають, що зараз краще поступово переводити заощадження у валюту, оскільки ситуація з гривнею залишається нестабільною.

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09.12.2021
1 хвилина на прочитання

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