18 готелів закрили, а десятки позбулися 1-2 зірок: в Єгипті проводять санітарні перевірки в результаті масового отруєння туристів

Єгипет один з найпопулярніших туристичних напрямків серед українців. Відносно недалеко, відносно доступно, і що найголовніше круглий рік тепло. Також, зіграло на руку й те, що Єгипет, чи не одна з небагатьох країн, яка ні разу не закривала кордонів через пандемію.





Тож, туристи не особливо маючи вибір, летіли саме до узбережжя Червоного моря. Чи такий потік туристів розпестив єгипетських готель’єрів, чи справа в чомусь іншому, але різко почала псуватися якість харчування. Впритул до того, що в Хургаді раз за разом масово почали отруюватися туристи. Після цього, Міністерство туризму Єгипту вирішило провести санітарні перевірки в усіх готелях Хургади, Шарм-ель-Шейху та Марса Алам. Результати перевірок ошелешують.

Закрили 18 готелів і десятки позбавили зірок

Результати перевірок жахливі. Десятки готелів готують їжу в антисанітарних умовах. В багатьох виявили бактерії у воді, на якій готують їжу та яку пропонують гостям. В холодильниках не належна температура. В результаті чого їжа швидко псується і її в такому ж вигляді подають на стіл.

В результаті цих перевірок, 30 готелів позбулися 1-2 зірок. Ну і чимале число й зовсім припинили роботу. Їм не дозволяють приймати туристів аж поки все не буде виправлено. Перед тим, як готелі готові будуть знову приймати туристів вони пройдуть додаткову інспекцію.

В Хургаді заборонили роботу готелів:

Montillon Grand Horizon Beach Resort 4*

Sphinx Aqua Park Beach Resort 4*

Grand Hotel Hurghada 4*

Nemo Dive & Hotel 3* в Сафазі.

В Шарм-ель-Шейху не працюють:

Luna Sharm Hotel 3*

Sharm Inn Amarein 4*

Sharm Bride Aqua Hotel Resort & Spa 4*

Aida Better Life Resort 3*

Наразі невідомо, як бути туристам, які вже оплатили путівку на найближчі дати у ці готелі. Ймовірно людям повернуть кошти, або запропонують альтернативний заклад для розміщення.