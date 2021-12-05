На прилавках супермаркетов снова обнаружили фальсификат – в очередной раз украинцев пытались накормить «непонятно чем»

Сливочное масло — продукт, который чаще всего пытаются подделать молокозаводы. Так в очередной раз был обнаружен фальсификат масла, как обычно, в учебных заведениях. Процедура стандартная: школа проводит тендер на закупку продуктов. Производители предлагают самую низкую цену. А потом привозят в столовую маргарин, масло с растительными жирами в составе и т. д.





Кто недобросовестно относится к питанию в школьной столовой

Прецедент с подменой продуктов питания произошел в школах Кировоградской области. Там Госпотребслужба оперативно сработала и выявила подделку. Производитель ООО «Богохудовский молокозавод». В составе масла нашли растительный жир. Согласно требованиям ДСТУ наличие их в продукте запрещено.

Производители могут так делать, чтобы удешевить себестоимость продукта. Но по закону так делать нельзя. Это отрава для детей и взрослых. Более того трансжиры повышают риск онкологии, медленно отравляют организм. Лабораторные исследования выявили несоответствие продукта ISO 17678:2010. На сегодня весь фальсификат изъят.

Это не первый скандал вокруг ООО «Богохудовский молокозавод». Буквально пару месяцев назад их «масло» было изъято с прилавков магазинов в Харькове. А ведь это достаточно крупный производились в стране, на официальном сайте заявлено, что молоко получают с собственных ферм, а в продукции нет ГМО. Так и верь потом этим производителям.

Будет ли оштрафован завод или приостановлено производство — пока что неизвестно.

Как уберечь себя от фальсификата

В Госпотребслужбе рассказали, что на рынке большая часть масла изготовлена с грубыми нарушениями, фальсификата очень много. Чтобы обезопасить себя, не покупайте масло на развес. На упаковке можно прочитать состав, название производителя. Следите за сроками изготовления. В Украине есть ответственные производители, информацию о них можно прочитать на сайте Госпотребслужбы.