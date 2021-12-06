ПриватБанк знову в центрі скандалу: з карток клієнтів «випаровуються» гроші

Клієнти звинувачують ПриватБанк у співпраці із шахраями. У свою чергу, фінустанова впроваджує нові перевірки, посилаючись на правила міжнародних платіжних систем.





Власники карток найбільшого банку України скаржаться на списання коштів без ідентифікації та підтвердження. В однієї із клієнток вкрали 13 тисяч гривень. При цьому вона не називала даних карти та не підтверджувала операцію.

На популярному форумі, присвяченому фінансовій тематиці, жінка звинувачує Приватбанк у співпраці із шахраями. Фінансова установа відповіла, що вони тут ні до чого, і порадила змінити пароль та пін-код.

Клієнтка розповіла, що їй зателефонували із банку для підтвердження операції. Вона не підтверджувала платежів, але гроші списалися. Більше того, коли вона почала дзвонити на гарячу лінію банку, їй взагалі сказали, що вони не робили дзвінок. А після відкриття нової карти їй знову надійшло смс-повідомлення про транзакцію, яку вона не робила.

У свою чергу Приватбанк виправдовується тим, що за будь-якої операції треба вносити не тільки дані картки а і одноразовий пароль, який надходить у додаток або у вигляді смс на телефон. Такі дані відомі лише клієнту.

Виходить, що треба покладатися лише на себе. Краще зберігати гроші на кількох картах. Для покупок в інтернеті використовувати окрему картку, можна віртуальну. Також не рекомендується записувати паролі в блокноті або комп’ютері, де їх можуть побачити сторонні.