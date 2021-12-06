ПриватБанк снова в центре скандала: с карт клиентов «испаряются» деньги

Клиенты обвиняют ПриватБанк в сотрудничество с мошенниками. В свою очередь финучреждение внедряет новые проверки, ссылаясь на правила международных платежных систем.





Владельцы карт крупнейшего банка Украины жалуются на списание средств без идентификации и подтверждения. У одной из клиенток украли 13 тысяч гривен. При этом она не называла данных карты и не подтверждала операцию.

На популярном форуме, посвященном финансовой тематике, женщина обвиняет Приватбанк в сотрудничестве с мошенниками. Финансовое учреждение ответило, что они ни при чем, и посоветовало сменить пароль и пин-код.

Клиентка рассказала, что ей позвонили из банка для подтверждения операции. Она не подтверждала платежа, но деньги списались. Более того, когда она начала звонить на горячую линию банка, то ей вовсе сказали, что они не делали звонок. А после открытия новой карты ей снова пришло смс-сообщение о транзакции, которую она не совершала.

В свою очередь Приватбанк оправдывается тем, что при любой операции надо вносить не только данные карты, но и одноразовый пароль, который приходит в приложение или в виде смс на телефон. Такие данные известны только клиенту.

Получается, что нужно полагаться только на себя. Лучше хранить деньги на нескольких картах. Для покупок в интернете использовать отдельную карту, можно виртуальную. Также не рекомендуется записывать пароли в блокноте или на компьютере, где их могут увидеть посторонние.