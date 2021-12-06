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Найбільш високооплачувані професії в Україні: хто заробляє від 100 тисяч на місяць

06.12.2021
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Найбільше в Україні заробляють ті, хто опанував технологію ASP.NET, тобто програмісти. Перші п’ять позицій у рейтингу найбільшоплачуваних професій зайняли представники ІТ-сфери.


Зазначимо, що середня заробітна плата в Україні не перевищує 15 тисяч гривень. А найбільш популярні водії та продавці.

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Серед вакансій, які передбачають найвищу заробітну плату, варто зазначити:

  • ASP.NET розробник – зарплата 105 тис. грн;
  • розробник Java – 103550;
  • Java розробнику (senior) пропонують 101775 грн;
  • Javascript розробнику (Senior) пропонують 96 000 грн;
  • розробник ПЗ може розраховувати на зарплату 95 тис. грн.

Варто сказати, що українські програмісти потрібні не лише в межах нашої країни. Частина фахівців працює віддалено у різноманітних проектах міжнародного масштабу. Вони вибирають віддалений формат роботи. Саме тому роботодавці з України змушені пропонувати конкурентоспроможні зарплати, інакше вони не зможуть знайти хороших спеціалістів.

За даними Держстату, найменша зарплата в Україні у Чернівецькій області. Вона трохи не дотягує до 11 тисяч гривень. Найбільше отримують у Києві – 20,6 тис. грн. Виходить, що різниця між максимальною та мінімальною середньою зарплатою становить майже 10 тисяч гривень. За останній місяць розрив збільшився аж на 182 гривні.

Звичайно, у великих містах рівень заробітної плати завжди більший. У маленьких містах та селищах міського типу заробітна плата може бути в рази нижчою за середню по країні або області.

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06.12.2021
1 хвилина на прочитання

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