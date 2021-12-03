Есть риск встретить Новый год в больнице: каким знакам следует прислушаться к своему здоровью уже сегодня?

Декабрь для многих будет тяжелым месяцем. Конец года, стресс, переутомление, сильное нервное напряжение — все это обычные вещи для большинства работающих молодых людей, или тем более имеющих собственное дело.





Предпраздничное выгорание – это проблема многих. Но как не сгореть окончательно? Ведь очень много проблем со здоровьем исходит именно от нервного перенапряжения. Для того, чтобы не встретить Новый год не в постели, нужно заблаговременно позаботиться о себе. Поставить собственное здоровье в приоритет. И вот, каким знакам зодиака сделать это нужно в первую очередь.

Телец

Тельцы еще те трудоголики, а в декабре должно быть очень много интересных проектов и перспективных предложений. Не упустите связь с реальностью. Все деньги заработать невозможно, а вот здоровье потерять вполне реально.

Лев

Львам не стоит терять положительное настроение, тогда и болезни будут обходить стороной. На фоне хандры иммунитет сильно снижается и уже к концу декабря, те Львы которым не удалось сохранить позитив, могут столкнуться с обострением неприятной хронической болячки.

Водолей

Все то же самое… Избыток работы и стресса могут сыграть плохую шутку с вашим здоровьем. Не надо так сильно беспокоиться о том, что вы не успеваете реализовать до Нового года. После Нового года начнутся так же рабочие будни и вы все хорошо догоните.

Рыбы

Рыбам рекомендуют не слишком сильно нагружать организм в физическом плане. Не перегружайте себя спортом, не истощайтесь голодовками или другими подобными манипуляциями. Здоровье может просто дать сбой в самый неудачный момент. Хорошо питайтесь, хорошо спите и сохраняйте положительный настрой, а все остальное обязательно прибавится.