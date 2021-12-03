Очередной “сюрприз”: украинцам придется заплатить государству за собственную землю

Иногда создается впечатление, что правительство только и думает, как бы вытащить средства из украинцев. Налоги растут, внедряются различные ограничения, которые должны выводить мелких предпринимателей и самозанятых лиц из тени. А еще внедряются новые налоги, к которым большинство украинцев не готовы ни морально, ни финансово.





Следовательно, недавно появилась информация о том, что будут облагаться налогом все крупные покупки. Если вы приобрели жилье или квартиру, и в то же время согласно официальным данным не работаете или получаете минимальную зарплату, будьте добры объяснить источник дохода, или заплатить налог в размере 18% от стоимости покупки. И вот новый “сюрприз”.

Очередной налоговый сбор, который Верховная Рада уже поддержала. Будет касаться он всех владеющих земельными паями.

Украинцы будут платить по 1500 грн за каждый гектар земли

Правительство решило, что украинские селяне и фермеры должны платить налог за свою землю. Не много и не мало, а минимум 1500 грн/га. Не стоит лишний раз говорить о том, что крупные агрохолдинги ничего не будут платить, ведь в большинстве своем они являются арендаторами земли…

А вот владельцами выступают простые селяне, порой получающие настоящий мизер в качестве арендной платы. Ведь не в каждой области земля одинаково ценится, да и не каждая земля вообще кем-то обрабатывается и приносит доход. Более того, будут облагать налогом даже обычные человеческие огороды, на которых крестьяне выращивают продукцию для себя. Налог придется платить, если площадь огорода превышает гектар.

Больше всего пострадают обычные селяне, ведь фермерские хозяйства хотя бы имеют доход от проданной продукции. И то в последнее время и они жалуются, что с удорожанием электроэнергии и газа, а еще с внедрением карантина, бизнес стало вести невыгодно.