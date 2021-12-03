Є ризик зустріти Новий рік у лікарні: яким знакам треба прислухатися до свого здоров’я вже сьогодні?

Грудень для багатьох видасться важким місяцем. Кінець року, стрес, перевтома, сильне нервове напруження — все це звичайні речі для більшості молодих людей, які працюють на роботі, або тим паче мають власну справу.





Передсвяткове вигорання це проблема багатьох. Як не згоріти остаточно? Адже дуже багато проблем зі здоров’ям йдуть саме від нервового перенапруження. Для того, щоб не зустріти Новий рік у ліжку, потрібно завчасно подбати про себе. Поставити власне здоров’я у пріоритет. І ось, яким знакам зодіаку зробити це треба першочергово.

Тілець

Тільці ще ті трудоголіки, а в грудні має бути дуже багато цікавих проєктів, та перспективних пропозицій. Не втратьте зв’язок з реальністю. Всі гроші заробити неможливо, а от здоров’я втратити цілком реально.

Лев

Левам не варто втрачати позитивного настрою, тоді й хвороби оминатимуть стороною. На фоні хандри імунітет сильно знижується і вже на кінець грудня, ті Леви яким не вдалося зберегти позитив, можуть зіштовхнутися із загостренням неприємної хронічної болячки.

Водолій

Все те саме… Надлишок роботи і стресу можуть зіграти поганий жарт з вашим здоров’ям. Не треба так сильно перейматися тим, що ви не встигаєте реалізувати до Нового року. Після Нового року почнуться такі самі робочі будні і ви все гарно наздоженете.

Риби

Рибам рекомендують не надто сильно навантажувати організм у фізичному плані. Не перевантажуйте себе спортом, не виснажуйтеся голодуваннями чи іншими подібними маніпуляціями. Здоров’я може просто дати збій у найбільш невдалий момент. Гарно харчуйтеся, добре спіть і зберігайте позитивний настрій, а все інше обов’язково додасться.