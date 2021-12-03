Пользоваться Google станет дорого? Компания заявила о значительном удорожании услуг

В июне 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект согласно которому все иностранные компании, предоставляющие украинцам услуги электронного характера, вынуждены платить НДС.





Под нововведения попали такие компании, как Google, Facebook, Viber и другие всемирно известные корпорации. И вот, недавно компания Google заявила, что поднимает цены на свои услуги. Теперь плата за пользование сервисами вырастет минимум на 15-20%, как раз, чтобы перекрыть сумму налогов, которую должна уплатить американская корпорация.

Украинцы вряд ли откажутся от услуг

Эксперты заявляют, что даже если компании существенно повысят цены, вряд ли будет массовый отток клиентов. Этого не случится, ведь у украинцев нет адекватной альтернативы. Рядовые пользователи вряд ли почувствуют на себе существенные изменения, ведь платными сервисами пользуются преимущественно компании, предприниматели, владельцы бизнеса в интернете и т.д. Рядовой гражданин может почувствовать удорожание других товаров и услуг. Ведь пойдет этакая цепная реакция.

Внедряя данный законопроект, Президент Украины объяснил его, как отличный способ улучшить экономику путем поступления дополнительных средств в бюджет. Заметим, что по закону налог не будет распространяться на сервисы, позволяющие коммуникировать между собой ученикам и преподавателям, и сервисы, с помощью которых доставляются образовательные и научные материалы пользователям.

Еще одно уточнение, иностранные компании, предоставляющие услуги украинцам должны регистрироваться, как налогоплательщики НДС по упрощенной процедуре, но только если их доходы от предоставленных услуг превысили 1 000 000 гривен в год. Если компании будут уклоняться от уплаты налога, то будут платить сумасшедший штраф.