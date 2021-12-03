Трезвые праздники: в Украине поднимают цены на крепкий алкоголь

С начала 2022 года в Украине существенно возрастут цены на алкогольные напитки. Причиной удорожания станет повышение акцизной ставки. В результате перерасчета бутылка 8-процентного пива прибавит в цене более чем 2 грн.





Рост цен на алкоголь станет результатом изменений, предусмотренных законопроектом №5600. Согласно этому документу изменится не только размер акцизной ставки, но и сама система ее расчета.

К примеру, акциз на пиво, который сейчас составляет 2,78 гривны независимо от крепости напитка, теперь составит:

для напитка с 4% содержанием спирта – 2,39 грн;

с 8% содержанием спирта – 4,88 грн.

То есть акциз на слабоалькогольное пиво снизится на 39 коп., а на крепкое – вырастет на 2,10 грн.

Такая разница обусловлена новым правилом расчета “пивного акциза”, который будет отталкиваться от количества этилового спирта в напитке. Акциз на каждый литр спирта в составе пенного напитка составит 59,82 грн. Исходя из таких цифр, и будет исчисляться налоговая ставка за бутылку. Для других видов алкоголя акциз также возрастет. Повышение составит в среднем 5%.

Отметим, что рост акцизных ставок на алкоголь позволит значительно снизить его потребление. Но с другой стороны, увеличение стоимости легальной продукции непременно повлечет за собой разрастание теневого рынка. В частности, резкое повышение цен на выпивку в праздничный период может существенно увеличить объемы контрабанды.

Уже сейчас в Украине каждые вторая бутылка алкогольного напитка – ввезена нелегально, или же является поддельной. И если последствия контрабанды алкоголя – огромная дыра в госбюджете, которая ежегодно достигает 8 миллиардов гривен, то изготовление «паленки» непосредственно угрожает здоровью и жизни украинцев.

Случаи отравления поддельным алкоголем регулярно фигурируют в СМИ, особенно в период новогодних и рождественских праздников. Поэтому властям придется приложить все усилия, чтобы повышение акциза не стоило стране человеческих жертв.