Эксперт подсчитал, сколько нужно откладывать, чтобы на пенсию выйти миллионером: все вполне реально

Как считаете, сколько людей имеют привычку откладывать деньги? К сожалению, очень мало. Почему-то существует мнение, что делать накопления можно только при очень хороших доходах, а вот украинская среднестатистическая зарплата для этого не подходит. Мнение ошибочное и проигрышное.





Не важна сумма отложений, важна их регулярность. Даже если откладывать по 1-2% от зарплаты можно за несколько лет накопить приличное состояние. А чтобы в этом не было сомнений, финансовые эксперты сделали не хитрые подсчеты, где четко расписали, сколько нужно откладывать ежемесячно, чтобы до пенсии накопить миллион.

Лучше всего воспользоваться депозитом

Лучшим будет результат, если вы воспользуетесь депозитом. То есть, накопить миллион будет проще и быстрее, если на отложенные средства будут начисляться дополнительные проценты. Если же хранить сбережения дома, то придется откладывать немного большие суммы, а также учитывать возможную инфляцию.

Словом, если вас интересует, как с помощью небольших отложений собрать миллион, то вот простая схема.

Выбираете банк, где предлагают депозит под 9% годовых. Таких предложений мало, но можно найти, если регулярно мониторить актуальную информацию. Так что, чтобы за 35 лет, собрать миллион гривен нужно откладывать по 370 грн ежемесячно под 9% годовых. Согласитесь, очень небольшая сумма и вполне подъемная для получающих минимальную или среднюю зарплату.

Если процентная ставка будет 6%, то сумма вложений должна быть больше, а именно 740 гривен. Срок тот же — 35 лет. Кстати, такую ​​ставку предлагают многие банки, например ПриватБанк, имеющий программу, где предлагает откладывать средства под 7% годовых.

Если процентная ставка 3%, то сумма вложений растет до 1,4 тысячи гривен.

Обычно низкий процент устанавливается для непродолжительных договоров. А если лицо планирует накапливать средства минимум 10-20 лет, то ставка будет в разы выше. Как минимум 6-7% это вполне реально.